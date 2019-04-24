Парубий назвал условие, при котором согласен поставить на рассмотрение Рады свою отставку
Об этом он сказал на заседании парламента, передает Еспресо.TV
"После того как аппарат Верховной Рады получил заявление о сборе подписей, я распорядился сразу же выдать подписные листы, пожалуйста собирайте. И я гарантирую, что в полном соответствии с законом и регламентом поставлю этот вопрос на голосование, но только после того как я подпишу закон о функционировании украинского языка ", - заявил спикер.
Также по этому поводу высказался нардеп от Народного фронта Максим Бурбак. Он раскритиковал инициативу нардепа Валерия Писаренко по сбору подписей за отставку спикера Андрея Парубия.
"Мы не допустим никакого реванша, очередные выборы, я подчеркиваю, для тех, кто не слышит, очередные выборы состоятся осенью, 27 октября, а спикером остается Андрей Парубий", - в частности заявил Максим Бурбак.
- Напомним, что 23 апреля нардеп от партии "Возрождение" Валерий Писаренко инициировал сбор подписей за отставку председателя Верховной Рады Андрея Парубия .
- Во фракции "Народный фронт" заявили, что не допустят реванша и отставки Андрея Парубия.
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