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Опрос КМИС о "галицком сепаратизме": Огрызко предлагает социологам быть "несколько аккуратнее"

Можно изучать общественное мнение, но не провоцировать при этом, считает экс-министр

Об этом в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Огрызко ответил на вопрос об опросе КМИС, который изучает среди жителей Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей уровень поддержки сепаратизма или автономии Галичины.

"Иногда, возможно, социологи несколько перезаостряют вопрос для того, чтобы получить максимально четкий срез. Я был бы в этом плане несколько аккуратнее и не ставил бы людям вопрос о сепаратизме как таковом", - сказал Огрызко.

По его словам, можно изучать общественное мнение, но не провоцировать при этом на вещи и действия, которые могут быть угрожающими для национальной безопасности.

  • Напомним, что управление СБУ в Львовской проверяет факт опроса КМИС, в котором респондентов спрашивали о присоединении Галичины к Польше.
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