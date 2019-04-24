Опрос КМИС о "галицком сепаратизме": Огрызко предлагает социологам быть "несколько аккуратнее"
24 апреля, 2019, 22:50
Можно изучать общественное мнение, но не провоцировать при этом, считает экс-министр
Об этом в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
Огрызко ответил на вопрос об опросе КМИС, который изучает среди жителей Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей уровень поддержки сепаратизма или автономии Галичины.
"Иногда, возможно, социологи несколько перезаостряют вопрос для того, чтобы получить максимально четкий срез. Я был бы в этом плане несколько аккуратнее и не ставил бы людям вопрос о сепаратизме как таковом", - сказал Огрызко.
По его словам, можно изучать общественное мнение, но не провоцировать при этом на вещи и действия, которые могут быть угрожающими для национальной безопасности.
- Напомним, что управление СБУ в Львовской проверяет факт опроса КМИС, в котором респондентов спрашивали о присоединении Галичины к Польше.
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