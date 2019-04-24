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Окружной админсуд Киева открыл производство в отношении членов ВККС


фото: wikimapia
Окружной административный суд города Киева открыл производство по признанию отсутствия полномочий в членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делам о признании отсутствия у Анастасии Зарицкий, Михаила Макарчука, Николая Мишина, Юрия Титова и Валентины Устименко полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, истец считает, что у указанных членов Комиссии закончился 4-летний срок осуществления ими соответствующих полномочий.

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