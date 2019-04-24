Новым президентом федерации биатлона станет экс-лидер сборной Украины

24 апреля, 2019, 11:50

Новым президентом Федерации биатлона Украины станет бывший лидер национальной команды Андрей Дериземля

Об этом заявил нынешний президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, сообщает Biathlon.com.ua .

"Рано или поздно, но молодые должны брать бразды правления в свои руки. Мне бы хотелось, чтобы Андрей Дериземля уже сейчас начинал более плотно вникать во все нюансы управления нашим биатлоном. А я бы впоследствии мог поработать вице-президентом, помогая ему более плавно войти в курс дела ", - сказал Брынзак.

Следующие выборы президента ФБУ запланированы на весну 2022 года.

41-летний Андрей Дериземля в 2007 году стал первым в истории украинским биатлонистом, который получил награду мужского чемпионата мира - выиграл бронзу в спринте. Также на его счету бронза ЧМ-2011 в эстафете и 12 наград на этапах Кубка мира, среди которых одна золотая медаль.