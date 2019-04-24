Невестка Порошенко показала фото мужа, который собрался в АТО
24 апреля, 2019, 17:45
Старший сын президента Алексей Порошенко в 2014 году добровольно ушел воевать на восток Украины
Об этом невестка Петра Порошенко Юлия Порошенко написала в Facebook.
Она обнародовала фото своего мужа Алексея Порошенко с их маленьким сыном.
"Теперь можно. Маленькому Пете было два месяца", - написала невестка президента.
В заметке отмечается, что Алексей Порошенко добровольно пошел в военкомат и только после этого рассказал своему отцу.
Для того, чтобы в случае его плена у противника не было дополнительных рычагов для давления на руководителя страны, Алексею Порошенко сделали документы на другое имя. Он был командиром минометного расчета, говорится в сообщении.
- Напомним, в Минобороны заявили, что в 2014-2015 годах четыре раза присылали Владимиру Зеленскому повестки с вызовом в военкомат, однако он не появился.
- Мать Владимира Зеленского заявила, что не получала повесток о мобилизации сына в армию в 2014 году.
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