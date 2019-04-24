Невестка Порошенко показала фото мужа, который собрался в АТО

24 апреля, 2019, 17:45

Старший сын президента Алексей Порошенко в 2014 году добровольно ушел воевать на восток Украины

Об этом невестка Петра Порошенко Юлия Порошенко написала в Facebook.

Она обнародовала фото своего мужа Алексея Порошенко с их маленьким сыном.

"Теперь можно. Маленькому Пете было два месяца", - написала невестка президента.

В заметке отмечается, что Алексей Порошенко добровольно пошел в военкомат и только после этого рассказал своему отцу.

Для того, чтобы в случае его плена у противника не было дополнительных рычагов для давления на руководителя страны, Алексею Порошенко сделали документы на другое имя. Он был командиром минометного расчета, говорится в сообщении.