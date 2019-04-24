Нетаньягу хочет назвать поселение на Голанских высотах в честь Трампа

24 апреля, 2019, 08:34

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньягу назовет поселение на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа

Об этом Нетаньяху написал в Twitter.

"Продолжаю путешествовать с семьей на Голанских высотах. В честь президента Трампа, который признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, я вскоре назву поселение на Голанских высотах. С праздником!", - написал премьер.

Напомним, что в марте Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Справка

С 1944 до 1967 года Голанские высоты входили в состав Сирии, однако Израиль захватил две трети этих территорий во время Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году власти Израиля в одностороннем порядке провозгласила свой суверенитет над этой территорией. Это не признали ни мировое сообщество, ни Совет Безопасности ООН, которые постоянно призывают вернуть территорию Сирии и утверждают, что все израильские правовые акты по Голанских высот не являются легитимными.

На данный момент на Голанских высотах проживает 30тыс израильтян.