Нетаньягу хочет назвать поселение на Голанских высотах в честь Трампа
Об этом Нетаньяху написал в Twitter.
"Продолжаю путешествовать с семьей на Голанских высотах. В честь президента Трампа, который признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, я вскоре назву поселение на Голанских высотах. С праздником!", - написал премьер.
Напомним, что в марте Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Справка
С 1944 до 1967 года Голанские высоты входили в состав Сирии, однако Израиль захватил две трети этих территорий во время Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году власти Израиля в одностороннем порядке провозгласила свой суверенитет над этой территорией. Это не признали ни мировое сообщество, ни Совет Безопасности ООН, которые постоянно призывают вернуть территорию Сирии и утверждают, что все израильские правовые акты по Голанских высот не являются легитимными.
На данный момент на Голанских высотах проживает 30тыс израильтян.
ממשיך לטייל עם המשפחה ברמת הגולן. לכבוד הנשיא טראמפ שהכיר בריבונות ישראל על הגולן, בקרוב אקרא ליישוב ברמת הגולן על שמו. חג שמח! pic.twitter.com/pnwngkr4XO- Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 23 апреля 2019
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