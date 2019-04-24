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Насиров подает в суд, потому что хочет запретить Кабмину назначать главу Налоговой службы


фото: slovoidilo
Экс-глава Государственной фискальной службы Украины через суд просит запретить Кабмину назначать главу Налоговой службы

Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева.

"Поступило заявление об обеспечении иска от Романа Насырова, в котором он просит запретить Кабинету министров Украины принимать решение о назначении главы Налоговой. В частности, истец просит суд для разрешения спора по существу остановить действие распоряжения правительства" Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя государственной налоговой службы "и запретить КМУ принимать решение о назначении на должность главы налоговой Сергея Верланова или Сергея Петухова", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска к представлению соответствующего иска в Окружной административный суд города Киева.

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