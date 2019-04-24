Насиров подает в суд, потому что хочет запретить Кабмину назначать главу Налоговой службы
Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева.
"Поступило заявление об обеспечении иска от Романа Насырова, в котором он просит запретить Кабинету министров Украины принимать решение о назначении главы Налоговой. В частности, истец просит суд для разрешения спора по существу остановить действие распоряжения правительства" Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя государственной налоговой службы "и запретить КМУ принимать решение о назначении на должность главы налоговой Сергея Верланова или Сергея Петухова", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска к представлению соответствующего иска в Окружной административный суд города Киева.
- Напомним, ранее окружной административный суд Киева приостановил действие распоряжения Кабинета министров об объявлении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.
- В начале марта правительство одобрило запуск разделения Государственной фискальной службы на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую служу, а в конце марте объявил конкурс.
- До этого бывший председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров подал в суд на Кабинет министров из-за объявления конкурсов на должности руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.
- Однако окружной административный суд Киева отказал экс-главе ДФС Роману Насирову в ходатайстве о прекращении конкурсов на должности председателей Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.
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