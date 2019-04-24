НАБУ откроет производство в отношении компании Зеленского "Киноквартал" из-за возможного хищения государственных средств

24 апреля, 2019, 18:43

Национальное антикоррупционное бюро Украины откроет уголовное производство в отношении компании "Киноквартал" по факту возможного хищения государственных средств, которые выделили на фильм "Я, ты, он, она"

Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник во время заседания антикоррупционного комитета Верховной Рады, передает Общественное.

Сытник рассказал, в начале апреля в НАБУ поступило заявление от организации Союз добровольцев о коррупционном правонарушении, совершенном компанией "Киноквартал".

В частности, речь идет о том, что Госкино финансировало 49% бюджета фильма "Я, ты, он, она" этой компании. Отмечается, что условием финансирования было создание фильма полностью на украинском языке, однако компания Зеленского это условие не выполнила, следовательно, допустила растрату государственных средств.

Сытник объяснил, что по итогам информационно-аналитической проверки детективы не установили факта преступления и отказались начинать уголовное производство.

Однако, суд по обращению Союза добровольцев, обязал НАБУ открыть производство.