На Донбассе погиб боец ООС, еще один ранен. Потери россиян - 8 боевиков

24 апреля, 2019, 07:34

Во вторник, 23 апреля, российские наемники на Донбассе 9 раз обстреляли позиции украинской армии, при этом дважды - с запрещенного Минскими договоренностями оружия

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил с минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Гнутово, с 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Верхнеторецкого, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе Марьинки, со станковых противотанковых гранатометов - неподалеку Богдановки и Чермалыка, из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных ку леметив - возле поселка Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов неподалеку Луганского, с автоматического стрелкового и снайперского оружия - в районе Южного.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один - получил ранение.

Зато оккупанты, по данным разведки, 23 апреля потеряли 8 боевиков: 4 - погибшими, еще 4 - ранеными.

Объединенные силы ответили боевикам на каждый их обстрел.

С начала суток 24 апреля российский наемники один раз обстреляли позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского из автоматических станковых гранатометов. Потерь среди бойцов Объединенных сил вследствие этого обстрела не зафиксировано.