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МИД Латвии выразил недовольство российскими паспортами для жителей ОРДЛО

МИД Латвии осуждает указ президента России Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов в "ЛНР" и "ДНР"

Об этом написал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс в Twitter.

По его словам, такое решение Путина нарушает территориальную целостность Украины.

"Я осуждаю решение России упростить процедуру получения российского гражданства для жителей восточной части Украины, которая содержитсподдерживается российскими силами, этот шаг еще больше нарушает территориальную целостность Украины и усилия по выполнению Минских соглашений", - написал он.

  • Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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