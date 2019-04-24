МИД Латвии выразил недовольство российскими паспортами для жителей ОРДЛО

24 апреля, 2019, 19:19

МИД Латвии осуждает указ президента России Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов в "ЛНР" и "ДНР"

Об этом написал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс в Twitter.

По его словам, такое решение Путина нарушает территориальную целостность Украины.

"Я осуждаю решение России упростить процедуру получения российского гражданства для жителей восточной части Украины, которая содержитсподдерживается российскими силами, этот шаг еще больше нарушает территориальную целостность Украины и усилия по выполнению Минских соглашений", - написал он.

I condemn the decision of Russia to simplify the procedure of obtaining Russian citizenship for the people of the eastern part of #Ukraine that is held by Russian backed forces, this step further violates Ukraine's territorial integrity & efforts to implement Minsk agreements https: // t .co / BlQ4XmLTuh - Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 24 апреля 2019 г.