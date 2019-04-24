МВД показало изъятую партию героина на $25 млн

24 апреля, 2019, 15:34

В Киеве ночью задержали иностранцев-наркоторговцев, у них изъяли 300 кг героина

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Национальная полиция задержала 5 граждан Турции и одного азербайджанца за причастность к контрабанде наркотиков в страны Европейского Союз, говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе спецоперации у иностранцев изъяли 300 кг героина.

Ориентировочная стоимость задержанной партии составляет $25 млн, говорится в сообщении.

Отмечается, что департамент противодействия наркопреступности задержал иностранцев, занимавшихся поставкой и организацией транзита героина в больших объемах через Украину в страны Европы.

В МВД сообщили, что ранее разоблачили еще одну партию опасного вещества, в ночь с 30 на 31 марта полиция задержала преступников с 600 кг героина.

Отмечается, что за две операции было изъято наркотиков на сумму почти 2 млрд грн.