МВД показало изъятую партию героина на $25 млн
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Национальная полиция задержала 5 граждан Турции и одного азербайджанца за причастность к контрабанде наркотиков в страны Европейского Союз, говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе спецоперации у иностранцев изъяли 300 кг героина.
Ориентировочная стоимость задержанной партии составляет $25 млн, говорится в сообщении.
Отмечается, что департамент противодействия наркопреступности задержал иностранцев, занимавшихся поставкой и организацией транзита героина в больших объемах через Украину в страны Европы.
В МВД сообщили, что ранее разоблачили еще одну партию опасного вещества, в ночь с 30 на 31 марта полиция задержала преступников с 600 кг героина.
Отмечается, что за две операции было изъято наркотиков на сумму почти 2 млрд грн.
- Напомним, первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил о завершении спецоперации, во время которой изъяли 300 кг героина.
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