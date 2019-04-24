//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Китайский велосипед Chang'e-4 прислал новые фотографии обратной стороны Луны

Китайский велосипед Chang'e-4 прислал на Землю новые фотографии обратной стороны Луны, сделанные аппаратом "Юта-2" в течение третьего лунного дня

Об этом говорится на сайте миссии.

Chang'e-4 создан из резервного оборудования для Chang'e-3, почти идентичной миссии, которая запустила велосипед Yutu видимой стороны Луны в 2013 году. Ожидается, что новая версия лунохода будет функционировать в течение трех месяцев, а затем робот перейдет в спящий режим.

Chang'e-4 и "Юта-2" приземлились в кратере Фон Карма - одной из наименее изученных участков поверхности Луны длиной почти в 2 тыс. км и глубиной до 10 км. Chang'e-4 ничего не привезет на Землю, однако будет изучать внутреннюю структуру спутника благодаря мощному радару, а также мобильной лаборатории. Кроме того, луноход доставил на Луну алюминиевый контейнер с семенами горчицы, картофеля и яйцами шелкопряда.

На фотографиях, присланных аппаратом, видны небольшие кратеры на поверхности Луны, рельеф кратера Фон Кармана и старую колесную колею, оставленную "Юта-2".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

24 апреля, 2019 среда

23 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать