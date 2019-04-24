Китайский велосипед Chang'e-4 прислал новые фотографии обратной стороны Луны
Об этом говорится на сайте миссии.
Chang'e-4 создан из резервного оборудования для Chang'e-3, почти идентичной миссии, которая запустила велосипед Yutu видимой стороны Луны в 2013 году. Ожидается, что новая версия лунохода будет функционировать в течение трех месяцев, а затем робот перейдет в спящий режим.
Chang'e-4 и "Юта-2" приземлились в кратере Фон Карма - одной из наименее изученных участков поверхности Луны длиной почти в 2 тыс. км и глубиной до 10 км. Chang'e-4 ничего не привезет на Землю, однако будет изучать внутреннюю структуру спутника благодаря мощному радару, а также мобильной лаборатории. Кроме того, луноход доставил на Луну алюминиевый контейнер с семенами горчицы, картофеля и яйцами шелкопряда.
На фотографиях, присланных аппаратом, видны небольшие кратеры на поверхности Луны, рельеф кратера Фон Кармана и старую колесную колею, оставленную "Юта-2".
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