Китайский велосипед Chang'e-4 прислал новые фотографии обратной стороны Луны

24 апреля, 2019, 11:23

Китайский велосипед Chang'e-4 прислал на Землю новые фотографии обратной стороны Луны, сделанные аппаратом "Юта-2" в течение третьего лунного дня

Об этом говорится на сайте миссии.

Chang'e-4 создан из резервного оборудования для Chang'e-3, почти идентичной миссии, которая запустила велосипед Yutu видимой стороны Луны в 2013 году. Ожидается, что новая версия лунохода будет функционировать в течение трех месяцев, а затем робот перейдет в спящий режим.

Chang'e-4 и "Юта-2" приземлились в кратере Фон Карма - одной из наименее изученных участков поверхности Луны длиной почти в 2 тыс. км и глубиной до 10 км. Chang'e-4 ничего не привезет на Землю, однако будет изучать внутреннюю структуру спутника благодаря мощному радару, а также мобильной лаборатории. Кроме того, луноход доставил на Луну алюминиевый контейнер с семенами горчицы, картофеля и яйцами шелкопряда.

На фотографиях, присланных аппаратом, видны небольшие кратеры на поверхности Луны, рельеф кратера Фон Кармана и старую колесную колею, оставленную "Юта-2".