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Китай, несмотря на запрет, использует американские спутники для военных целей, - WSJ


фото: NASA
Китайские власти использует выработанные в США спутники для усиления возможностей своих вооруженных сил и сил безопасности

Об этом пишет The Wall Street Journal по итогам проведенного собственного расследования.

По информации издания, речь идет о девяти спутников, используемых КНР для обеспечения связи с китайскими военнослужащими, размещенными на спорных территориях в Восточно-Китайском море. Также эти спутники используются китайской полицией.

Еще один спутник пока не запущен на орбиту: его строит компания Boeing. Планируется, что, когда аппарат окажется в космосе, Китай будет использовать его для реализации китайского проекта, конкурирует с американской системой глобального позиционирования GPS.

По информации издания, добиться получения девяти спутников Китай смог с помощью сети оффшоров и владельцев спутников.

С американской стороны эти проекты со спутниками воплощались в жизнь с участием таких компаний как Boeing и Carlyle Group, говорится в статье.

К таким выводам издание пришло на основе данных о компании и бесед с их руководителями.

Американские законы запрещают компаниям из США экспортировать спутники в Китай. Однако не существует никаких ограничений в том, что касается использования возможностей спутников, когда они уже находятся на орбите. Именно благодаря этому КНР смогли договориться об использовании спутников в своих целях.

The Wall Street Journal отмечает, что такие договоренности, судя по всему, идут вразрез со стремлением Вашингтона ограничивать военное усиление КНР.

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