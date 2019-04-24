Киберполиции не зафиксировала ни одной кибератаки на ЦИК во время второго тура выборов

24 апреля, 2019, 13:18

Во время проведения второго тура президентских выборов в Украине киберполиции не зафиксировала ни одной кибератаки на системы Центральной избирательной комиссии

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Там напомнили, что во время первого тура выборов зафиксировали несколько попыток сканирования систем ЦИК для выявления уязвимостей. Сканирование осуществляли с IP-адресов, расположенных в России и в Киеве.

Кроме того, киберполиции совместно с другими правоохранительными ведомствами в круглосуточном режиме отслеживала ситуацию.

Во время проведения второго тура президентских выборов незаконных вмешательств в электронные системы ЦИК не зафиксовала.