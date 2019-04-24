Количество сообщений о нарушениях на выборах превысило 11 тысяч
24 апреля, 2019, 22:40
В Национальную полицию поступило 11 162 сообщения о нарушениях во время выборов
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Как сообщается, тематика обращений в полицию была довольно разнообразной: от незаконной агитации до подкупа избирателей, от хулиганства до препятствования избирательному праву.
"Наибольшая нагрузка по количеству сообщений о нарушениях избирательного законодательства зафиксирована в городе Киеве, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях", - сообщил Сергей Князев.
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