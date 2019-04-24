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Канадский премьер Трюдо и Зеленский обсудили сотрудничество между странами

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах

Об этом сообщили в офисе премьер-министра Канады, передает Укринформ .

"Премьер-министр Трюдо поздравил новоизбранного президента Зеленского с победой на выборах и подтвердил непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении офиса премьера.

Отмечается, что во время телефонного разговора они обсудили "общие для Украины и Канады основополагающие демократические ценности, а также важность сотрудничества для их защиты в мире".

В офисе Трюдо отметили, что оба лидера акцентируют внимание на теплых отношениях между странами. Также они выразили желание углубить и усилить двустороннее сотрудничество и партнерство, в том числе с помощью конференции по реформам в Украине, которая пройдет в Торонто в июле.

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