Канадский премьер Трюдо и Зеленский обсудили сотрудничество между странами

24 апреля, 2019, 08:17

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах

Об этом сообщили в офисе премьер-министра Канады, передает Укринформ .

"Премьер-министр Трюдо поздравил новоизбранного президента Зеленского с победой на выборах и подтвердил непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении офиса премьера.

Отмечается, что во время телефонного разговора они обсудили "общие для Украины и Канады основополагающие демократические ценности, а также важность сотрудничества для их защиты в мире".

В офисе Трюдо отметили, что оба лидера акцентируют внимание на теплых отношениях между странами. Также они выразили желание углубить и усилить двустороннее сотрудничество и партнерство, в том числе с помощью конференции по реформам в Украине, которая пройдет в Торонто в июле.