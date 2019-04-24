К людям "возвращается" кость, которую мы потеряли в ходе эволюции, - ученые
Об этом говориться в исследовании ученых.
Ученые проанализировали 21676 медицинских случаев, связанных с коленными суставами, в период с 1918 по 2018 год в 27 странах. Оказалось, что частота возникновения фабеллы за этот период увеличилась в три раза.
Специалисты не могут дать однозначный ответ о функциях этой кости, потому что до этого ее изучением никто не занимался. Возможно, фабелла призвана уменьшить трение в сухожилиях, перенаправив мышечные силы. Но она также может вызвать боль и мешать при операциях на колене.
"Нас учат, что человеческий скелет содержит 206 костей, но наше исследование ставит это под сомнение. Фабелла - кость, которая не имеет видимой функции и вызывает у некоторых боль и дискомфорт, также может потребовать удаления, если она вызывает проблемы. Возможно, скоро фабелла будет известна как "аппендицит скелета". по мере того как мы эволюционировали, мы, похоже, потеряли потребность в фабелли. Теперь она просто вызывает проблемы. Интересный вопрос: почему фабелла снова появляется именно сейчас ", - рассуждает Майкл Бертом, один из авторов исследования.
Предполагаемая причина кроется в питании. Сегодня люди начали питаться лучше, чем когда-либо - и, соответственно, стали выше и тяжелее. В связи с этим стали развиваться более длинные голени и большие икроножные мышцы, в совокупности повысило давление на колено.
Однако кость обнаружена не у всех людей, а потому, вероятно, существует генетический компонент, который контролирует способность ее образования. Исследователи говорят, что изучают то, как ее распространенность отличается в зависимости от пола, возраста и региона. Они также надеются углубиться в генетику кости, пытаясь выяснить, как ее включения в скелет человека изменилось с течением времени.
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