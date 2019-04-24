К людям "возвращается" кость, которую мы потеряли в ходе эволюции, - ученые

24 апреля, 2019, 14:41

Исследователи Имперского колледжа Лондона обнаружили, что к людям постепенно возвращается фабелла - кость, которая расположена в сухожилиях с задней стороны колена. Она была потеряна в ходе эволюции

Об этом говориться в исследовании ученых.

Ученые проанализировали 21676 медицинских случаев, связанных с коленными суставами, в период с 1918 по 2018 год в 27 странах. Оказалось, что частота возникновения фабеллы за этот период увеличилась в три раза.

Специалисты не могут дать однозначный ответ о функциях этой кости, потому что до этого ее изучением никто не занимался. Возможно, фабелла призвана уменьшить трение в сухожилиях, перенаправив мышечные силы. Но она также может вызвать боль и мешать при операциях на колене.

"Нас учат, что человеческий скелет содержит 206 костей, но наше исследование ставит это под сомнение. Фабелла - кость, которая не имеет видимой функции и вызывает у некоторых боль и дискомфорт, также может потребовать удаления, если она вызывает проблемы. Возможно, скоро фабелла будет известна как "аппендицит скелета". по мере того как мы эволюционировали, мы, похоже, потеряли потребность в фабелли. Теперь она просто вызывает проблемы. Интересный вопрос: почему фабелла снова появляется именно сейчас ", - рассуждает Майкл Бертом, один из авторов исследования.

Предполагаемая причина кроется в питании. Сегодня люди начали питаться лучше, чем когда-либо - и, соответственно, стали выше и тяжелее. В связи с этим стали развиваться более длинные голени и большие икроножные мышцы, в совокупности повысило давление на колено.

Однако кость обнаружена не у всех людей, а потому, вероятно, существует генетический компонент, который контролирует способность ее образования. Исследователи говорят, что изучают то, как ее распространенность отличается в зависимости от пола, возраста и региона. Они также надеются углубиться в генетику кости, пытаясь выяснить, как ее включения в скелет человека изменилось с течением времени.