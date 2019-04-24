Генсек Совета Европы написал Зеленскому письмо, ожидает продолжения демократических реформ

24 апреля, 2019, 14:26

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины и выразил надежду на продолжение демократических реформ

Об этом сообщает Укринформ .

"Поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины. Этот процесс был важным свидетельством преданности Украины демократическим ценностям. Без сомнения, Вы пришли на должность в то время, когда Ваша страна переживает значительные вызовы во многих сферах. Я надеюсь, что Вы будете способны применить мандат, который получили, для проведения демократических реформ, восстановления мира и единства в стране и стремлений украинских людей к стабильности и процветания ", - говорится в письме.

Ягланд также надпись, что Украина является важным членом Совета Европы, и безопасность ее демократии жизненно важна для всего континента.

"Совет Европы будет поддерживать Украину на пути к достижению этой цели. Мы ожидаем продолжения нашего сотрудничества по реформированию и укреплению независимости судебной системы, борьбы с коррупцией и продвижения роли гражданского общества", - отметил Ягланд.

Генсек заверил, что Совет Европы поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.