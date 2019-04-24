//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Генсек Совета Европы написал Зеленскому письмо, ожидает продолжения демократических реформ


фото: REUTERS
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины и выразил надежду на продолжение демократических реформ

Об этом сообщает Укринформ .

"Поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины. Этот процесс был важным свидетельством преданности Украины демократическим ценностям. Без сомнения, Вы пришли на должность в то время, когда Ваша страна переживает значительные вызовы во многих сферах. Я надеюсь, что Вы будете способны применить мандат, который получили, для проведения демократических реформ, восстановления мира и единства в стране и стремлений украинских людей к стабильности и процветания ", - говорится в письме.

Ягланд также надпись, что Украина является важным членом Совета Европы, и безопасность ее демократии жизненно важна для всего континента.

"Совет Европы будет поддерживать Украину на пути к достижению этой цели. Мы ожидаем продолжения нашего сотрудничества по реформированию и укреплению независимости судебной системы, борьбы с коррупцией и продвижения роли гражданского общества", - отметил Ягланд.

Генсек заверил, что Совет Европы поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

24 апреля, 2019 среда

23 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать