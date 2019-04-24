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ГБР расследует убийство человека в автомобиле патрульной полиции


фото: dbr.gov.ua
Государственное бюро расследований проводит следствие по факту гибели 29-летнего мужчины в автомобиле патрульной полиции в Сумах

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По факту смерти мужчины следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий)", - говорится в сообщении.

Известно, что погибший - житель Сум. Расследование находится на личном контроле директора теруправления ГБР в Полтаве Владимира Тимошка.

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