ГБР расследует убийство человека в автомобиле патрульной полиции

24 апреля, 2019, 10:36

Государственное бюро расследований проводит следствие по факту гибели 29-летнего мужчины в автомобиле патрульной полиции в Сумах

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По факту смерти мужчины следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий)", - говорится в сообщении.

Известно, что погибший - житель Сум. Расследование находится на личном контроле директора теруправления ГБР в Полтаве Владимира Тимошка.