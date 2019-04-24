Футболиста выгнали из клуба за пижонство при выполнении пенальти
Об этом сообщает Sport24 .
В поединке Кубка Южной Америки против колумбийского "Ла Экидад" "Индепендьенте Кампо-Гранде" проиграл серию пенальти со счетом 3: 4.
Один из ударов в "Индепендьенте Кампо-Гранде" не реализовал Брендекс Парра, который исполнил пенальти в стиле Паненки, но голкипер колумбийцев Диего Новоа без проблем парировал мяч.
После этого момента клуб отказался от услуг футболиста, которого обвинили в ненадлежащем подходе к делу.
¡Increíble lo mal que pateó el penal! Bendrix Parra, de @ Indefbc1925 , la quiso picar y la ejecución fue para el olvido : el arquero de @Equidadfutbol se la atajó con el pecho. pic.twitter.com/RhlXujZRbV- CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) 17 апреля 2019 г.
Удар назван в честь чешского футболиста Антонина Паненки, который первым выполнил подобное.
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