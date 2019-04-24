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Футболиста выгнали из клуба за пижонство при выполнении пенальти


фото: Sport24
Игрок парагвайского клуба "Индепендьенте Кампо-Гранде" Брендекс Парра неудачно выполнил 11-метровый удар и остался без работы

Об этом сообщает Sport24 .

В поединке Кубка Южной Америки против колумбийского "Ла Экидад" "Индепендьенте Кампо-Гранде" проиграл серию пенальти со счетом 3: 4.

Один из ударов в "Индепендьенте Кампо-Гранде" не реализовал Брендекс Парра, который исполнил пенальти в стиле Паненки, но голкипер колумбийцев Диего Новоа без проблем парировал мяч.

После этого момента клуб отказался от услуг футболиста, которого обвинили в ненадлежащем подходе к делу.

Удар назван в честь чешского футболиста Антонина Паненки, который первым выполнил подобное.

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