Футболиста выгнали из клуба за пижонство при выполнении пенальти

24 апреля, 2019, 10:58

Игрок парагвайского клуба "Индепендьенте Кампо-Гранде" Брендекс Парра неудачно выполнил 11-метровый удар и остался без работы

Об этом сообщает Sport24 .

В поединке Кубка Южной Америки против колумбийского "Ла Экидад" "Индепендьенте Кампо-Гранде" проиграл серию пенальти со счетом 3: 4.

Один из ударов в "Индепендьенте Кампо-Гранде" не реализовал Брендекс Парра, который исполнил пенальти в стиле Паненки, но голкипер колумбийцев Диего Новоа без проблем парировал мяч.

После этого момента клуб отказался от услуг футболиста, которого обвинили в ненадлежащем подходе к делу.

¡Increíble lo mal que pateó el penal! Bendrix Parra, de @ Indefbc1925 , la quiso picar y la ejecución fue para el olvido : el arquero de @Equidadfutbol se la atajó con el pecho. pic.twitter.com/RhlXujZRbV - CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) 17 апреля 2019 г.

Удар назван в честь чешского футболиста Антонина Паненки, который первым выполнил подобное.