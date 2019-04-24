ЕС планирует провести газовые переговоры в ближайшие недели
24 апреля, 2019, 20:15
Комиссар ЕС по энергетическим вопросам Шефчович заявил о намерении провести энергетические трехсторонние переговоры с Украиной и Россией в ближайшие недели
Об этом он написал в Twitter.
"Я планирую провести следующий раунд трехсторонних газовых переговоров в ближайшие недели", - написал он.
- Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что дальнейшие переговоры с Россией по газовому транзиту могут зависеть от результатов президентских выборов в Украине.
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