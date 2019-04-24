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ЕС планирует провести газовые переговоры в ближайшие недели

Комиссар ЕС по энергетическим вопросам Шефчович заявил о намерении провести энергетические трехсторонние переговоры с Украиной и Россией в ближайшие недели

Об этом он написал в Twitter.

"Я планирую провести следующий раунд трехсторонних газовых переговоров в ближайшие недели", - написал он.

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  • Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что дальнейшие переговоры с Россией по газовому транзиту могут зависеть от результатов президентских выборов в Украине.
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