Дело Гандзюк: ГПУ изменила подозрение возможным исполнителям, поскольку они заключили соглашение со следствием
Об этом заявил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, передает "Украинская правда" .
Он сказал, что Генпрокуратура изменила подозрение после заключения соглашений о признании виновности.
"4 апреля 2018 года эти пятеро подозреваемых обратились с заявлениями к процессуальногому руководителю по заключению соглашений о признании виновности", - сказал Лысенко.
По его словам, они безоговорочно признали свою вину в совершении инкриминируемых им преступлений, дали правдивые, последовательные и полные показания, в том числе и обличительные показания относительно своего участия в преступлении, а также участия в нем других лиц.
Так, упомянутым соучастникам преступления были изменены ранее сообщенные подозрения на ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и на ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).
Санкция статьи о нанесении тяжких повреждений предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы.
Ранее их подозревали в умышленном убийстве по части 2 статьи 115, которое предусматривало лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Напомним, что 31 июля на Екатерину Гандзюк у подъезда напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
4 ноября 2018 около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти .
После этого Национальная полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на Екатерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство".
28 января 2019 года отец убитой журналистки, Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером, председателем Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию нападений на активистов, в частности убийства Екатерины Гандзюк.
- 30 января председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев обратился к правоохранителям с просьбой проверить "ложные обвинения его в причастности к трагедии погибшей активистки Екатерины Гандзюк".
- 28 марта активисты провели акции под домами Мангера и Рищука. 29 марта Рищука допросили на полиграфе.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- 5 апреля председателю облсовета Херсонщины Владиславу Мангеру надели электронный браслет для отслеживания его местонахождения.
- 12 апреля Мангер вышел на работу в облсовет.
- 15 апреля ГПУ просила отстранить Мангера с должности еще на 2 месяца.
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