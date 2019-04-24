Дело Гандзюк: ГПУ изменила подозрение возможным исполнителям, поскольку они заключили соглашение со следствием

Об этом заявил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, передает "Украинская правда" .

Он сказал, что Генпрокуратура изменила подозрение после заключения соглашений о признании виновности.

"4 апреля 2018 года эти пятеро подозреваемых обратились с заявлениями к процессуальногому руководителю по заключению соглашений о признании виновности", - сказал Лысенко.

По его словам, они безоговорочно признали свою вину в совершении инкриминируемых им преступлений, дали правдивые, последовательные и полные показания, в том числе и обличительные показания относительно своего участия в преступлении, а также участия в нем других лиц.

Так, упомянутым соучастникам преступления были изменены ранее сообщенные подозрения на ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и на ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Санкция статьи о нанесении тяжких повреждений предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы.

Ранее их подозревали в умышленном убийстве по части 2 статьи 115, которое предусматривало лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, что 31 июля на Екатерину Гандзюк у подъезда напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.

4 ноября 2018 около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти .

После этого Национальная полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на Екатерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство".

28 января 2019 года отец убитой журналистки, Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером, председателем Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.

Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию нападений на активистов, в частности убийства Екатерины Гандзюк.