Бывший премьер Франции и его жена предстанут перед судом
"Супруги Фийон вызвано в суд первой инстанции", - отмечает информагентство со ссылкой на собственные источники.
Le couple Fillon renvoyé en correctionnelle (source judiciaire) #AFP pic.twitter.com/lUPygnxuTH- Agence France-Presse (@afpfr) 23 апреля 2019 г.
Скандал вокруг Франсуа Фийон поднялся в январе 2017 года, когда французские СМИ провели расследование о злоупотреблении бюджетными средствами, связанного с фиктивным трудоустройством жены экс-премьера. Журналисты опубликовали информацию, что Пенелопа Фийон получила 680 тыс. евро за период 1986-2013 годов, формально будучи трудоустроенным в парламенте, но реально не выполняя там никаких обязанностей.
В результате скандала Фийон был вынужден снять свою кандидатуру на президентских выборах, где он довольно высокие шансы на победу.
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