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Бывший премьер Франции и его жена предстанут перед судом

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон обвиняется в махинациях с бюджетными средствами при оплате труда своей жены
Об этом сообщает AFP .

"Супруги Фийон вызвано в суд первой инстанции", - отмечает информагентство со ссылкой на собственные источники.

Скандал вокруг Франсуа Фийон поднялся в январе 2017 года, когда французские СМИ провели расследование о злоупотреблении бюджетными средствами, связанного с фиктивным трудоустройством жены экс-премьера. Журналисты опубликовали информацию, что Пенелопа Фийон получила 680 тыс. евро за период 1986-2013 годов, формально будучи трудоустроенным в парламенте, но реально не выполняя там никаких обязанностей.

В результате скандала Фийон был вынужден снять свою кандидатуру на президентских выборах, где он довольно высокие шансы на победу.

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