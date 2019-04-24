Более 40 российских журналистов призвали Зеленского освободить руководителя "РИА Новости-Украина" Вышинского

24 апреля, 2019, 12:43

Более 40 российских журналистов подписали открытое письмо Владимиру Зеленскому с призывом освободить главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого подозревают в госизмене

Об этом сообщили "РИА Новости".

Как пишу ТАСС, уполномоченное РФ по правам человека Татьяна Москалькова надеется, что с приходом Зеленского на пост президента уголовное дело в отношении Вышинского прекратят.

"Мне кажется, что сегодня со сменой власти к этой составляющей - у меня есть надежда - будет изменено отношение, и дело Вышинского будет прекращено", - сказала Москалькова.