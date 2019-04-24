Более 40 российских журналистов призвали Зеленского освободить руководителя "РИА Новости-Украина" Вышинского
24 апреля, 2019, 12:43
Более 40 российских журналистов подписали открытое письмо Владимиру Зеленскому с призывом освободить главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого подозревают в госизмене
Об этом сообщили "РИА Новости".
Как пишу ТАСС, уполномоченное РФ по правам человека Татьяна Москалькова надеется, что с приходом Зеленского на пост президента уголовное дело в отношении Вышинского прекратят.
"Мне кажется, что сегодня со сменой власти к этой составляющей - у меня есть надежда - будет изменено отношение, и дело Вышинского будет прекращено", - сказала Москалькова.
- Напомним, 15 мая 2018 представители СБУ проводили обыск в киевском офисе "РИА Новости-Украина". Во время этого был задержан журналист Кирилл Вышинский.
- В банковской ящике руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского нашли $ 200 тыс., предмет, похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня" на руководство представительством на территории Украины.
- Около 20 человек, которые были привлечены к журналистской деятельности в "РИА Новости-Украина", будут проходить в расследовании в качестве свидетелей .
- Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Вышинского.
- Во время одного из судебных заседаний Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства .
- Вышинского оставили под стражей до 28 декабря 2018 года.
- Вышинского будут судить в Киеве.
- Российский омбудсмен Татьяна Москалькова прилетела в Киев , чтобы присутствовать на судебном заседании по делу пропагандиста Вышинского.
- Москалькова признала , что условия содержания Вышинского в СИЗО нормальные.
- Суд продлил арест Кириллу Вышинскому до 24 мая.
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