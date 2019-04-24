Boeing потеряет $1 млрд из-за приостановки полетов 737 MAX
24 апреля, 2019, 20:23
Приостановка эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX и сокращение объемов их производства обойдутся аэрокосмической корпорации как минимум в $1 млрд
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
При этом, по данным издания, эксперты оценивают убытки Boeing от временных запретов на полеты 737 MAX на гораздо большую сумму.
По их мнению, итоговые потери компании с учетом выплат семьям погибших во время аварии двух самолетов данной модели могут составить до $3 млрд.
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- Напомним, 10 марта пассажирский самолет "Боинг 737" авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение на пути из Аддис-Абебы в Найроби. Погибли 157 человек.
- Президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.
- Украина запретила самолет Boeing 737 MAX после трагедии в Эфиопии.
- Компания Boeing поддержала запрет на полеты 737 Max.
- 15 марта авиапроизводитель Boeing сообщал, что в течение 10 дней обновит программное обеспечение для запрещенных в результате двух авиакатастроф самолетов 737 MAX .
- 28 марта во компании Boeing заявили, что обновили программное обеспечение самолетов модели 737 MAX и ждут соответствующий сертификат о безопасности.
- 12 апреля авиакомпания Boeing осуществила 96 тестовых полетов самолетов 737 MAX после обновления программного обеспечения.
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