Boeing потеряет $1 млрд из-за приостановки полетов 737 MAX

24 апреля, 2019, 20:23

Приостановка эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX и сокращение объемов их производства обойдутся аэрокосмической корпорации как минимум в $1 млрд

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

При этом, по данным издания, эксперты оценивают убытки Boeing от временных запретов на полеты 737 MAX на гораздо большую сумму.

По их мнению, итоговые потери компании с учетом выплат семьям погибших во время аварии двух самолетов данной модели могут составить до $3 млрд.

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