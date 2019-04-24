//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Boeing потеряет $1 млрд из-за приостановки полетов 737 MAX

Приостановка эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX и сокращение объемов их производства обойдутся аэрокосмической корпорации как минимум в $1 млрд

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

При этом, по данным издания, эксперты оценивают убытки Boeing от временных запретов на полеты 737 MAX на гораздо большую сумму.

По их мнению, итоговые потери компании с учетом выплат семьям погибших во время аварии двух самолетов данной модели могут составить до $3 млрд.

Читайте также: Запрещенный Boeing. Как авиакатастрофа в Эфиопии скажется на перевозках в мире

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать