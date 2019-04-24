Активистки обвиняют Google в преследованиях. В чем дело

24 апреля, 2019, 13:35

Активистки Клэр Стэплтон и Мередит Уиттакер обвинили Google в преследовании тех, кто протестовал против несправедливого отношения к женщинам в компании

Письмо сотрудниц опубликовал журнал Wired .

Активистки разослали внутри компании электронное письмо, в котором заявили, что их понизили в должности после акции протеста. "Мой менеджер начал игнорировать меня, мою работу передали другим людям. Мне также сказали уйти в отпуск по болезни, хотя я не болею", - написала Стэплтон.

Она добавила, что Google провел расследование, и ее вернули на прежнюю должность только после того, как она наняла адвоката. Девушка отметила, что положение в компании "по-прежнему враждебно", поэтому она думает уйти из нее "почти каждый день".

Уиттакер, которая также подписала письмо, сказала, что ее роль в компании "резко изменилась" после спора об использовании искусственного интеллекта в Google. Тогда в компании пригласили Кей Коул Джеймс.

Как пишет BBC, президент фонда "Наследие" (Heritage Foundation) Джеймс - явный противница законов о равенстве людей разного сексуальной ориентации. Из-за этого более двух тысяч сотрудников компании подписали петицию против ее кандидатуры в совете. Уиттакер также публично написала в твиттере, что считает включение в совет Джеймс "ужасным" решением.

Через неделю после создания Google распустил совет. При этом Уиттакер сообщили, что ей нужно отказаться от его должности в AI Now Institute, исследовательском центре университета Нью-Йорка, который она соосновывала, а также от работы в Al Ethics, "чтобы остаться в Google".

Сотрудницы утверждают, что их истории не единичны. По их мнению, Google пытается заставить молчать женщин, темнокожих и гендерные меньшинства. Они призывают остановить преследование тех, кто честно говорит об этих проблемах.

В Google после этого сообщили, запрещающие любые "ответные меры против сотрудников", а также расследуют все обвинения. "Сотрудников компании часто назначают на новые должности, чтобы идти в ногу c потребностями бизнеса", - заявили в компании.

Напомним, в конце октября 2018 сотрудники Google провели акцию протеста Google Walkout из-за скандала вокруг сексуальных домогательств и несправедливого отношения к женщинам в компании. Они потребовали создать механизм, который позволит безопасно и анонимно сообщать о харассменте, а также открыто публиковать доклады о расследовании притязаний.

После этого исполнительный директор Google Сундар Пичай сообщил, что компания пересмотрит политику в отношении харассмента.