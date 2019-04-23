Зидан признался, кого считает лучшим форвардом мира
23 апреля, 2019, 15:55
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением об игре нападающего Карима Бензема в нынешнем сезоне
Слова француза приводит Goal.com в twitter.
"Я знаю, каким футболистом Бензема является. Все знают это. Количество его голов впечатляет. Я очень рад за него, но не удивлен. Для меня он лучший центральный нападающий в мире, но у каждого свое мнение на этот счет", - заявил Зидан .
В нынешнем сезоне Карим Бензема провел 33 матча в испанской Примере, в которых отметился 21 голом и 5 результативными передачами.
Zinedine Zidane thinks Karim Benzema is the best striker in the world ...- Goal (@goal) 23 апреля 2019 г.
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