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Зидан признался, кого считает лучшим форвардом мира


фото: REUTERS
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением об игре нападающего Карима Бензема в нынешнем сезоне

Слова француза приводит Goal.com в twitter.

"Я знаю, каким футболистом Бензема является. Все знают это. Количество его голов впечатляет. Я очень рад за него, но не удивлен. Для меня он лучший центральный нападающий в мире, но у каждого свое мнение на этот счет", - заявил Зидан .

В нынешнем сезоне Карим Бензема провел 33 матча в испанской Примере, в которых отметился 21 голом и 5 результативными передачами.

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