Зидан признался, кого считает лучшим форвардом мира

23 апреля, 2019, 15:55

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением об игре нападающего Карима Бензема в нынешнем сезоне

Слова француза приводит Goal.com в twitter.

"Я знаю, каким футболистом Бензема является. Все знают это. Количество его голов впечатляет. Я очень рад за него, но не удивлен. Для меня он лучший центральный нападающий в мире, но у каждого свое мнение на этот счет", - заявил Зидан .

В нынешнем сезоне Карим Бензема провел 33 матча в испанской Примере, в которых отметился 21 голом и 5 результативными передачами.

Zinedine Zidane thinks Karim Benzema is the best striker in the world ...



Discuss pic.twitter.com/3uRHMcNrYV - Goal (@goal) 23 апреля 2019 г.