Звезда "Манчестер Сити" предлагает отбирать очки за расизм
23 апреля, 2019, 13:55
Футболист "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг высказал идею, как побороть расизм на трибунах
Слова Стерлинга приводит One Football.
"Наказание должны быть строже. Денежные штрафы никак не влияют на богатые клубы и ассоциации. Призвал бы ввести правило, согласно которому из команды автоматически снимались бы 9 очков в случае проявления расизма болельщиками. Это звучит строго, но фанат стал бы рисковать и выкрикивать расистские лозунги, если бы после этого его команда вылетела из лиги или перестала бороться за чемпионство? Также клубы должны наказывать тремя матчами без зрителей. Так они начнут терять деньги из-за расизма ", - заявил Стерлинг.
- Напомним, 20 апреля украинский футболист Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" взять у "Тоттенхэма" реванш в чемпионате Англии за поражение в Лиге чемпионов.
- Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко делит с Лионелем Месси четвертое место в рейтинге самых эффективных футболистов топ-5 лиги Европы по версии CIES.
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