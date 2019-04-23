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Жителям одного из "русских" зданий в Праге предписывают выселиться


фото: denikn
Десяткам жителей одного здания в Праге, которые находятся в распоряжении посольства России, грозит выселение

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Deník N.

Жители, большинство из которых являются российскими гражданами и арендуют жилье в здании десятки лет, получили сообщение, что должны покинуть помещение до 20 мая. Поводом для выселения стала планируемая реконструкция здания. Жители обратились за помощью к президенту Чехии Милошу Земану.

В начале прошлого месяца чешские СМИ сообщили, что российское посольство в Праге получает прибыль от сдачи в аренду почти двух сотен квартир в четырех зданиях в районе Прагa 6, предназначенных для российских дипломатов.

Квартиры в четырех зданиях принадлежат чешскому государству и предоставлены российскому посольству для его дипломатов на неопределенный период времени еще до падения коммунизма в 1989 году, подтвердили в МИД Чехии.

При этом арендаторы не имеют соответствующих договоров и вносят плату наличными, что является нарушением закона. Они не могут доказать, как долго они живут по этому адресу и сколько платят за аренду, говорится в материале.

МИД Чехии выразил в связи с этим протест и потребовал от российского посольства как можно скорее отозвать своего сотрудника Александра Терентьева, который брал плату от нанимателей жилья и обвиняется в применении к ним физического насилия.

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