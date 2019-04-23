Жителям одного из "русских" зданий в Праге предписывают выселиться
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Deník N.
Жители, большинство из которых являются российскими гражданами и арендуют жилье в здании десятки лет, получили сообщение, что должны покинуть помещение до 20 мая. Поводом для выселения стала планируемая реконструкция здания. Жители обратились за помощью к президенту Чехии Милошу Земану.
В начале прошлого месяца чешские СМИ сообщили, что российское посольство в Праге получает прибыль от сдачи в аренду почти двух сотен квартир в четырех зданиях в районе Прагa 6, предназначенных для российских дипломатов.
При этом арендаторы не имеют соответствующих договоров и вносят плату наличными, что является нарушением закона. Они не могут доказать, как долго они живут по этому адресу и сколько платят за аренду, говорится в материале.
МИД Чехии выразил в связи с этим протест и потребовал от российского посольства как можно скорее отозвать своего сотрудника Александра Терентьева, который брал плату от нанимателей жилья и обвиняется в применении к ним физического насилия.
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