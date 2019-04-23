Зеленский перед инаугурацией проведет концерт
23 апреля, 2019, 19:13
Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский за несколько дней до инаугурации проведет последний концерт "Лиги смеха" в "Октябрьском дворце"
Об этом свидетельствует афиша мероприятия на сайте parter.ua и "Квартал-концерт".
"Сезон по традиции стартует в Одессе на ежегодном фестивале, где отобраны лучшие из лучших команд. После второго этапа остаются самые стойкие и сильные. Звездное жюри отбирает самых смешных. Вот они и будут бороться за выход в четвертый этап. Неизменный ведущий шоу - Владимир Зеленский ", - говорится в анонсе.
- Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимира Зеленского поддержали 73,22% - 13541530 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,45% - 4522320 избирателей.
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