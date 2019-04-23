Зеленский перед инаугурацией проведет концерт

23 апреля, 2019, 19:13

Об этом свидетельствует афиша мероприятия на сайте parter.ua и "Квартал-концерт".

"Сезон по традиции стартует в Одессе на ежегодном фестивале, где отобраны лучшие из лучших команд. После второго этапа остаются самые стойкие и сильные. Звездное жюри отбирает самых смешных. Вот они и будут бороться за выход в четвертый этап. Неизменный ведущий шоу - Владимир Зеленский ", - говорится в анонсе.