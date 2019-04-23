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За неделю в Украине около 1 тыс. водителей поймали пьяными за рулем

В течение недели 15-21 апреля в Украине полицейские составили 969 административных протоколов за управление транспортом в состоянии опьянения

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба патрульной полиции Украины.

Всего за неделю патрульные полицейские вынесли 32588 постановлений, из которых 29 660 - за нарушение Правил дорожного движения.

Кроме того, в течение недели патрульные проработали 42 447 вызовов и задержали 610 подозреваемых в совершении правонарушений.

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