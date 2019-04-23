За неделю в Украине около 1 тыс. водителей поймали пьяными за рулем
23 апреля, 2019, 09:09
В течение недели 15-21 апреля в Украине полицейские составили 969 административных протоколов за управление транспортом в состоянии опьянения
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба патрульной полиции Украины.
Всего за неделю патрульные полицейские вынесли 32588 постановлений, из которых 29 660 - за нарушение Правил дорожного движения.
Кроме того, в течение недели патрульные проработали 42 447 вызовов и задержали 610 подозреваемых в совершении правонарушений.
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