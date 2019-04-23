Игрок сборной Украины рассказал, как бурно отпраздновали золото чемпионата Греции

23 апреля, 2019, 10:32

Полузащитник сборной Украины и клуба ПАОК Евгений Шахов рассказал, как команда отпраздновала победу в чемпионате Греции

Слова Шахова приводит "Команда №1" .

Экс-игрок "Днепра" поделился впечатлениями от победы в чемпионате Греции.

"Домой добрался только под утро, весь день спал, а потом поехал на тренировку. До сих пор эмоции бьют ключом. Болельщики даже плакали, ведь этой победы они ждали 34 года. Конечно же, мне очень приятно стать частью истории клуба. Гуляли до четырех утра. Сначала было шоу на стадионе, а потом мы поехали всей командой на открытом автобусе до Белой башни. Там нас держали до 4 утра. Это незабываемо! ", - сказал Евгений.

Украинец прокомментировал ситуацию с контрактом с ПАОК.

"Нет, еще говорили о новом соглашении. Но как бы ни закончились все эти переговоры, клуб из Салоник всегда будет в моем сердце. Я горд, что стал частью ПАОКа", - сказал Шахов.

Также Шахов хочет проявить себя в сборной Украины, за которую провел 5 матчей.

"Не спорю, что у меня были хорошие матчи, но где-то мог и лучше сыграть. Конечно, я очень хочу в сборную, всегда готов туда приехать, однако решение принимают тренеры".

Украинец выступает за ПАОК с 2016 года, а действующее соглашение истекает летом нынешнего года.