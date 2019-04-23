//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Волкер высказался за прямые переговоры Зеленского и Путина


фото: dw
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер поддерживает прямой диалог лидера президентской гонки в Украине Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина

Соответствующий комментарий с позицией Волкера есть в программе NewsHour американской службы общественного вещания PBS, сообщает Украинская правда.

В частности, Волкер подчеркнул, что Зеленский решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и хочет вернуть захваченные Россией территории.

"Я думаю, что он сказал о конфликте и о своем подходе, пока абсолютно правильным. Он твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он хочет вернуть земли. Он не собирается отступать от этого", - сказал Волкер.

Представитель США отметил, что считает правильным проводить прямые переговоры между Зеленским и Путиным. В то же время Волкер не уточнил, какие переговоры подразумевает - с участием или без участия посредников.

"Украина и Россия должны вести прямые переговоры, поэтому я считаю, что его (Владимира Зеленского - ред.) желание поговорить с Путиным - это хорошая, а не плохая вещь", - сказал Курт Волкер.

Волкер также считает, что президентство Зеленского может создать новую возможность для диалога с Путиным.

"Можно надеяться на это, поскольку есть новый президент, как возможность для нового старта диалога, хотя изменить нужно именно позицию России по вторжению и оккупации территории", - подчеркнул Волкер.

Заметим, Петр Порошенко после начала войны интенсивно общался с Владимиром Путиным, в частности, активно проводил телефонные переговоры.

Вместе с тем последняя встреча "нормандской четверки" с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции состоялась еще в октябре 2016 года. С тех пор лидеры государств не встречались.

Ранее Волкер рассказал подробности разговора Трампа с Зеленским.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 апреля, 2019 вторник

больше новостей

23 апреля, 2019 вторник

22 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать