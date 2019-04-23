В Украине растет количество переселенцев из Крыма и Донбасса

По состоянию на 22 апреля 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, учтено 1 млн 376 тыс. 517 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым, говорится в сообщении.

Отмечается, что неделю назад, по состоянию на 15 апреля, количество зарегистрированных внутренних переселенцев из Крыма и Донбасса составляло 1 млн 374 тыс. 806 человек.