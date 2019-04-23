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В Украине пока не будут запрещать самолеты старше 20 лет - Мининфраструктуры


фото: deskgram
В Министерстве инфраструктуры решили пока не запрещать к использованию самолеты, возраст которых превышает 20 лет. Но Госавиаслужба усилит контроль за техническим состоянием таких самолетов

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Мы с пониманием отнеслись к неоднократным обращениям авиакомпаний не запрещать к использованию самолеты, возраст которых превышает 20 лет. В то же время Госавиаслужба усилит контроль за техническим состоянием воздушных судов, используемых для перевозки пассажиров. Безопасность прежде всего", - заявил на совещании по подготовке авиакомпаний , осуществляющих чартерные перевозки, к летнему сезону министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он также сказал, что в Украине будут вводиться европейские директивы, касающиеся экологичности самолетов.
Омелян отметил, что ситуация, сложившаяся летом 2018 года, когда авиакомпании массово задерживали чартерные рейсы, не предоставляли пассажирам вовремя информацию и услуги, не должна снова случиться в этом году:

"Опыт прошлого года нами учтен. Подготовлена ​​новая редакция авиационных правил перевозок пассажиров и багажа. Отдельно мы будем строго контролировать задержки и переносы рейсов, это - ответственность авиаперевозчиков", - отметил Омелян.

Контакт представителей авиакомпаний с пассажирами во время таких ситуаций должен быть постоянным, добавил Омелян.

"В случае невыполнения перевозчиком требований, установленных Правилами о предоставлении необходимого обслуживания пассажирам в случае задержки или отмены рейса, Госавиаслужба может применить к нему финансовые санкции в виде наложения штрафа в соответствии со ст. 127 Воздушного кодекса Украины", - отметил и.о. первого заместителя главы Госавиаслужбы Сергей Коршук.

Отметим, по состоянию на июль 2018 года половина авиапарка украинских авиакомпаний имеет возраст более 20 лет.

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