В России убеждены, что Запад не изменит статус Крыма
23 апреля, 2019, 17:29
В России считают, что западные страны не смогут изменить статус оккупированного Крыма
Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает УНИАН.
"Вопрос о воссоединении Крыма закрыт окончательно. Нравится это кому-то или нет. Никакие декларации Вашингтона, Евросоюза или НАТО не в состоянии изменить эту ситуацию ни с правовой, ни с политической точки зрения", - сказал Лавров.
При этом он заявил, что оккупированный Крым регулярно посещают иностранцы, в том числе из стран Европы, которые могут "собственными глазами увидеть крымскую действительность".
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