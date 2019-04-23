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В России убеждены, что Запад не изменит статус Крыма

В России считают, что западные страны не смогут изменить статус оккупированного Крыма

Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает УНИАН.

"Вопрос о воссоединении Крыма закрыт окончательно. Нравится это кому-то или нет. Никакие декларации Вашингтона, Евросоюза или НАТО не в состоянии изменить эту ситуацию ни с правовой, ни с политической точки зрения", - сказал Лавров.

При этом он заявил, что оккупированный Крым регулярно посещают иностранцы, в том числе из стран Европы, которые могут "собственными глазами увидеть крымскую действительность".

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