В России части украинских моряков позволили позвонить домой

23 апреля, 2019, 17:43

В России следствие дало разрешение на осуществление телефонного звонка родным части украинских военнопленных моряков

Об этом сообщил координатор команды защиты моряков, адвокат Николай Полозов в Facebook.

"В течение почти 5 месяцев следствие не давало разрешения военнопленным на свидание с родными, а также разрешений на телефонные переговоры... Сегодня стало известно, что в отношении некоторых военнопленных следствие приняло решение разрешить осуществление телефонного звонка домой", - написал Полозов.