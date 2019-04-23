В России части украинских моряков позволили позвонить домой
23 апреля, 2019, 17:43
В России следствие дало разрешение на осуществление телефонного звонка родным части украинских военнопленных моряков
Об этом сообщил координатор команды защиты моряков, адвокат Николай Полозов в Facebook.
"В течение почти 5 месяцев следствие не давало разрешения военнопленным на свидание с родными, а также разрешений на телефонные переговоры... Сегодня стало известно, что в отношении некоторых военнопленных следствие приняло решение разрешить осуществление телефонного звонка домой", - написал Полозов.
- 25 ноября 2018 г. в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября 2018 г. оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам.
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- Напомним, что 18 апреля суд РФ продлил арест 24 военнопленным морякам до июля, несмотря на то что до этого ряд стран потребовали от России освобождения украинских моряков.
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