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В России части украинских моряков позволили позвонить домой


фото: REUTERS
В России следствие дало разрешение на осуществление телефонного звонка родным части украинских военнопленных моряков

Об этом сообщил координатор команды защиты моряков, адвокат Николай Полозов в Facebook.

"В течение почти 5 месяцев следствие не давало разрешения военнопленным на свидание с родными, а также разрешений на телефонные переговоры... Сегодня стало известно, что в отношении некоторых военнопленных следствие приняло решение разрешить осуществление телефонного звонка домой", - написал Полозов.

  • 25 ноября 2018 г. в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября 2018 г. оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам.
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
  • Напомним, что 18 апреля суд РФ продлил арест 24 военнопленным морякам до июля, несмотря на то что до этого ряд стран потребовали от России освобождения украинских моряков.
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