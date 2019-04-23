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В расследовании убийств во время Революции Достоинства не заинтересованы ни ГПУ, ни руководство государства, - Горбатюк

В делах по убийствам на Майдане есть 450 подозреваемых, обвинение представлено 290 лицам, судами объявлены 52 приговора

Об этом заявил заместитель начальника главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк в эфире Радио Свобода.

Он рассказал о расследовании дел по убийствам на Майдане во время Революции Достоинства.

"Подозрения представлены более 450 лицам. В суд направлено обвинение по 290 лицам, а приговоров объявлено всего 52. Дела рассматриваются по 2-3 года, и у большинства из них нет перспектив рассмотрения", - подчеркнул Горбатюк.

К сожалению, нет оптимистичных признаков сдвига в этом процессе. В нем не заинтересованы ни Генпрокуратура, ни руководство государства, добавил он.

Прокуратура должна меняться, потому что работать так, как сейчас, нельзя, отметил Горбатюк.

"Так работать, как сейчас, на принципах, которые предлагает руководство генпрокуратуры, с начала каденции этого генпрокурора, так не должно быть, это точно", - подчеркнул он.

Он заявил, что нарушения закона в работе прокуратуры идут именно от ГПУ, от генерального прокурора.

"Это - нонсенс. Начинать изменения в правоохранительных органах следует с прокуратуры, которая осуществляет надзор за работой правоохранителей", - сказал Горбатюк.

По его мнению, при назначении нового генпрокурора следует учесть ошибки прошлого. По конкурсу должны назначать не только на нижних звеньях прокуратуры, но и генпрокурора.

 

 

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