В Раде нардеп из "Видродження" Писаренко начал собирать подписи за отставку Парубия
23 апреля, 2019, 16:25
Народный депутат от партии "Видродження" Валерий Писаренко инициировал сбор подписей за отставку главы Верховной Рады Андрея Парубия
Об этом Писаренко сообщил в Facebook,
"Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности главы Верховной Рады. Считаю, что настало время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказанности", - написал Писаренко.
Он добавил, что это не означает, что он сотрудничает с Владимиром Зеленским, "просто пришло время".
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