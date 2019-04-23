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В Раде нардеп из "Видродження" Писаренко начал собирать подписи за отставку Парубия


фото: rada.gov.ua
Народный депутат от партии "Видродження" Валерий Писаренко инициировал сбор подписей за отставку главы Верховной Рады Андрея Парубия

Об этом Писаренко сообщил в Facebook,

"Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности главы Верховной Рады. Считаю, что настало время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказанности", - написал Писаренко.

Он добавил, что это не означает, что он сотрудничает с Владимиром Зеленским, "просто пришло время".

 

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