В Раде нардеп из "Видродження" Писаренко начал собирать подписи за отставку Парубия

23 апреля, 2019, 16:25

Народный депутат от партии "Видродження" Валерий Писаренко инициировал сбор подписей за отставку главы Верховной Рады Андрея Парубия

Об этом Писаренко сообщил в Facebook,

"Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности главы Верховной Рады. Считаю, что настало время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказанности", - написал Писаренко.

Он добавил, что это не означает, что он сотрудничает с Владимиром Зеленским, "просто пришло время".