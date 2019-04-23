В Нигерии полицейский намеренно въехал в толпу. Есть погибшие

23 апреля, 2019, 09:31

Полицейский въехал в толпу, которая собралась по случаю пасхального праздничного шествия

Об этом сообщает AFP, передает Укринформ .

Отмечается, что в результате инцидента погибли 8 человек, еще 30 человек получили ранения.

Подавляющее большинство пострадавших - подростки. По предварительной информации от полиции, наезд был совершен умышленно, а причиной стала ссора полицейского с участниками процессии.