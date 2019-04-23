//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В НБУ объяснили, почему "курс по 8" останется ностальгией

В Национальном банке Украины объяснили, почему не стоит ждать курса доллара по 8

Об этом в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV заявил член совета НБУ Василий Фурман.

"На сегодня НБУ приводит политику плавающего курса. Это означает, что курс определяется рынком. Мы видим третий год подряд, что в отдельные периоды гривня усиливается, в отдельные - ослабляется", - сказал он.

По словам Фурмана, курса доллара по 8 не стоит ждать.

"У нас действительно есть ностальгия по курсу 8, но с большой вероятностью можно говорить, что, видимо, его не будет. Вопрос не в курсе 8, а вопрос в размере заработных плат и пенсий, которые сегодня получают украинцы и что они могут за эти деньги купить. Нам нужно серьезно заниматься структурной перестройкой нашей экономики, и чтобы уровень заработных плат у украинцев вырос ", - подчеркнул он.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 апреля, 2019 вторник

больше новостей

23 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать