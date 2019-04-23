В НБУ объяснили, почему "курс по 8" останется ностальгией

23 апреля, 2019, 21:45

В Национальном банке Украины объяснили, почему не стоит ждать курса доллара по 8

Об этом в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV заявил член совета НБУ Василий Фурман.

"На сегодня НБУ приводит политику плавающего курса. Это означает, что курс определяется рынком. Мы видим третий год подряд, что в отдельные периоды гривня усиливается, в отдельные - ослабляется", - сказал он.

По словам Фурмана, курса доллара по 8 не стоит ждать.

"У нас действительно есть ностальгия по курсу 8, но с большой вероятностью можно говорить, что, видимо, его не будет. Вопрос не в курсе 8, а вопрос в размере заработных плат и пенсий, которые сегодня получают украинцы и что они могут за эти деньги купить. Нам нужно серьезно заниматься структурной перестройкой нашей экономики, и чтобы уровень заработных плат у украинцев вырос ", - подчеркнул он.