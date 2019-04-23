В Киеве суд арестовал мужчину, который накануне сбил патрульную
Об этом передает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.
"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №10 злоумышленнику, который на ул. Крещатик завладел полицейским автомобилем и сбил женщину-инспектора полиции, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, молодой человек 1998 года рождения, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, воспользовался тем, что работники полиции отвлеклись на разрешение конфликта, на который они прибыли на улицу Крещатик, завладел полицейским автомобилем, а когда женщина-инспектор полиции пыталась его остановить, сбил ее и убежал.
Ранее пресс-служба Нацполиции отмечала , что ему грозит пожизненное заключение.
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