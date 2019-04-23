В Киеве спустили на воду первый разведывательный корабль для ВМС
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Первый средний разведывательный корабль построен для нужд Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины по заказу оборонного ведомства, говорится в сообщении.
Отмечается, что спуск корабля является результатом государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники на период до 2020 года.
Министр обороны Степан Полторак отметил, что аналогов такому кораблю в Украине нет.
"За всю историю Украины не так много было примеров, когда на воду спускались мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня - средний разведывательный корабль. В Украине нет аналога по оснащению и возможностям выполнять задачи. Это огромный прорыв и это победа! Победа ВМС, которые получат этот корабль в боевой состав ", - отметил Полторак.
По флотской традиции, во время спуска корабля на воду, о борт корабля разбили бутылку шампанского, говорится в сообщении.
- Напомним, 3 апреля на заводе "Кузница на Рыбацком" спустили на воду очередной малый бронированный артиллерийский катер проекта 58155 "Гюрза-М" для ВМС ВС Украины.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом