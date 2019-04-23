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В Киеве спустили на воду первый разведывательный корабль для ВМС

На Киевском судостроительном заводе "Кузница на Рыбацком" спустили на воду первый средний разведывательный корабль

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Первый средний разведывательный корабль построен для нужд Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины по заказу оборонного ведомства, говорится в сообщении.

Отмечается, что спуск корабля является результатом государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники на период до 2020 года.

Министр обороны Степан Полторак отметил, что аналогов такому кораблю в Украине нет.

"За всю историю Украины не так много было примеров, когда на воду спускались мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня - средний разведывательный корабль. В Украине нет аналога по оснащению и возможностям выполнять задачи. Это огромный прорыв и это победа! Победа ВМС, которые получат этот корабль в боевой состав ", - отметил Полторак.

По флотской традиции, во время спуска корабля на воду, о борт корабля разбили бутылку шампанского, говорится в сообщении.

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