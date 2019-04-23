В Крыму будут судить украинца Давыденко за "шпионаж"
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.
Отмечается, что 22 апреля не состоялось первое судебное заседание, как было запланировано, потому, что Давыденко не доставили в "суд".
Рассматривать его дело будет "судья" Андрей Палий, который ранее вынес приговор "украинскому диверсанту" Евгению Панову.
Судебные заседания по "делу Давыденко" будут проводиться в закрытом режиме.
Напомним, ФСБ РФ заявила о задержании в Симферополе гражданина Украины, жителя Донецкой области Константина Давыденко 11 февраля 2018 года.
По версии российских спецслужб, Давыденко "целенаправленно" собирал и передавал украинским спецслужбам информацию "о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации". Кроме того, согласно сообщению, задержанный якобы собирал данные о сотрудниках ФСБ.
Украинця обвинили в шпионаже и вывезли в Москву, где Лефортовский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Более года Константин Давыденко находился в СИЗО Лефортово. 9 апреля суд в очередной раз продлил ему меру пресечения.
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