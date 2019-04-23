//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Крыму будут судить украинца Давыденко за "шпионаж"

В "Верховном суде" Крыма началось рассмотрение по существу дела обвиняемого Россией в шпионаже в пользу Украины Константина Давыденко

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

Отмечается, что 22 апреля не состоялось первое судебное заседание, как было запланировано, потому, что Давыденко не доставили в "суд".

Рассматривать его дело будет "судья" Андрей Палий, который ранее вынес приговор "украинскому диверсанту" Евгению Панову.

Судебные заседания по "делу Давыденко" будут проводиться в закрытом режиме.

Напомним, ФСБ РФ заявила о задержании в Симферополе гражданина Украины, жителя Донецкой области Константина Давыденко 11 февраля 2018 года.

По версии российских спецслужб, Давыденко "целенаправленно" собирал и передавал украинским спецслужбам информацию "о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации". Кроме того, согласно сообщению, задержанный якобы собирал данные о сотрудниках ФСБ.

Украинця обвинили в шпионаже и вывезли в Москву, где Лефортовский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Более года Константин Давыденко находился в СИЗО Лефортово. 9 апреля суд в очередной раз продлил ему меру пресечения.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 апреля, 2019 вторник

22 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

23 апреля, 2019 вторник

22 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать