В Канаде нашли тела трех пропавших под лавиной альпинистов
23 апреля, 2019, 08:06
В Национальном парке Банф нашли тела трех известных альпинистов, погибших во время восхождения на Хоус Пик
Об этом сообщает BBC.
Спасатели нашли тела трех: Джесса Роскелли Давида Ламы и Хансйоргом Ауэра.
17 апреля к спасателям обратился отец Джесса Роскелли и сообщил, что группа не вышла на связь в условленное время.
После начала поисков все указывало на то, что альпинисты попали в большую лавину, которая, скорее всего, смела их во время восхождения на Хаус Пик.
Проведение поисково-спасательной операции осложнялось тяжелыми погодными условиями.
Отмечается, что все три альпиниста имели большой опыт и значительную подготовку. В возрасте 21 года Роскелли стал самым молодым американцем, который покорил Эверест.
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