//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Канаде нашли тела трех пропавших под лавиной альпинистов

В Национальном парке Банф нашли тела трех известных альпинистов, погибших во время восхождения на Хоус Пик

Об этом сообщает BBC.

Спасатели нашли тела трех: Джесса Роскелли Давида Ламы и Хансйоргом Ауэра.

17 апреля к спасателям обратился отец Джесса Роскелли и сообщил, что группа не вышла на связь в условленное время.

После начала поисков все указывало на то, что альпинисты попали в большую лавину, которая, скорее всего, смела их во время восхождения на Хаус Пик.

Проведение поисково-спасательной операции осложнялось тяжелыми погодными условиями.

Отмечается, что все три альпиниста имели большой опыт и значительную подготовку. В возрасте 21 года Роскелли стал самым молодым американцем, который покорил Эверест.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 апреля, 2019 вторник

22 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

23 апреля, 2019 вторник

22 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать