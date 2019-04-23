В деле генерала Гриняка появились новые обвинения
Так утверждает адвокат Гриняка Станислав Иваницкий.
Во время очередного рассмотрения уголовного производства по обвинению генерала Владимира Гриняка в преступлениях против участников Евромайдана. 23 апреля прокуроры продолжили оглашение обвинительного акта, содержащего более 350 листов.
"Господин Гриняк сегодня сделал небольшое видеообращение, в котором обратил внимание общественности на достаточно важные обстоятельства, о которых мы не сообщали ранее, а именно на то, что согласно обвинительному акту ему инкриминируется не только расстрел участников Евромайдана, но и расстрел сотрудников правоохранительных органов во время тех же событий", - подчеркнул адвокат генерала Гриняка Станислав Иваницкий
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
-
-
Читайте также
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
-