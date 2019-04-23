В деле генерала Гриняка появились новые обвинения

23 апреля, 2019, 19:30

В обвинительном акте во время судебного заседание 23 апреля Генпрокуратура выдвинула новые обвинения, включая расстрел сотрудников правоохранительных органов

Так утверждает адвокат Гриняка Станислав Иваницкий.

Во время очередного рассмотрения уголовного производства по обвинению генерала Владимира Гриняка в преступлениях против участников Евромайдана. 23 апреля прокуроры продолжили оглашение обвинительного акта, содержащего более 350 листов.



"Господин Гриняк сегодня сделал небольшое видеообращение, в котором обратил внимание общественности на достаточно важные обстоятельства, о которых мы не сообщали ранее, а именно на то, что согласно обвинительному акту ему инкриминируется не только расстрел участников Евромайдана, но и расстрел сотрудников правоохранительных органов во время тех же событий", - подчеркнул адвокат генерала Гриняка Станислав Иваницкий