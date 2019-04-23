В 2018 году украинские стартапы привлекли $336,9 млн - в 1,5 раза больше, чем год назад. Инфографика

23 апреля, 2019, 16:03

Общий объем венчурных инвестиций в украинские IТ-компании в 2018 году составил $336,9 млн. Это почти в полтора раза превысило показатель 2017 года

Об этом говорится в Обзоре украинского рынка венчурных и частных инвестиций 2018 UVCA.

Количество сделок в 2018 году составило 115, тогда как в 2017-м было 89 сделок.

Также на рынке сделок M & A были заключены семь соглашений на сумму $25,2 млн.

Количество сделок на рынке привлечения финансирования через ICO упала с 19 (в 2017 году) до 4 в этом году, а сумма инвестиций со $160,3 млн до $58,3 млн соответственно.

Причину снижения интереса инвесторов можно объяснить падением доверия и необходимостью обеспечения гарантий материальными активами, прибылью или доходом компании.

Онлайн-сервисы и softserve-компании преобладают по количеству сделок, тогда как хардверные и софтверные компании привлекли наибольшие объемы инвестиций.

Размер среднего чека венчурных инвестиций в этом году вырос на 112% по сравнению с 2017 годом и составляет $918 тыс.

Почти треть из общего объема инвестиций привлекла компания GitLab, основанная харьковчанином Дмитрием Запорожцем. В сентябре стартап привлек $100 млн инвестиций.

"Другой тенденцией последнего года является активизация отечественных корпораций и банков в инновационном секторе - в форме поддержки инкубационных программ и акселераторов, инвестирования в стартапы", - сообщила исполнительный директор UVCA Ольга Афанасьева.