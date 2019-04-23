//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В 2018 году украинские стартапы привлекли $336,9 млн - в 1,5 раза больше, чем год назад. Инфографика


фото: uprom.info
Общий объем венчурных инвестиций в украинские IТ-компании в 2018 году составил $336,9 млн. Это почти в полтора раза превысило показатель 2017 года

Об этом говорится в Обзоре украинского рынка венчурных и частных инвестиций 2018 UVCA.

Количество сделок в 2018 году составило 115, тогда как в 2017-м было 89 сделок.

Также на рынке сделок M & A были заключены семь соглашений на сумму $25,2 млн.

Количество сделок на рынке привлечения финансирования через ICO упала с 19 (в 2017 году) до 4 в этом году, а сумма инвестиций со $160,3 млн до $58,3 млн соответственно.

Причину снижения интереса инвесторов можно объяснить падением доверия и необходимостью обеспечения гарантий материальными активами, прибылью или доходом компании.

Онлайн-сервисы и softserve-компании преобладают по количеству сделок, тогда как хардверные и софтверные компании привлекли наибольшие объемы инвестиций.

Размер среднего чека венчурных инвестиций в этом году вырос на 112% по сравнению с 2017 годом и составляет $918 тыс.

Почти треть из общего объема инвестиций привлекла компания GitLab, основанная харьковчанином Дмитрием Запорожцем. В сентябре стартап привлек $100 млн инвестиций.

"Другой тенденцией последнего года является активизация отечественных корпораций и банков в инновационном секторе - в форме поддержки инкубационных программ и акселераторов, инвестирования в стартапы", - сообщила исполнительный директор UVCA Ольга Афанасьева.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 апреля, 2019 вторник

больше новостей

23 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать