Усик рассказал о предложениях по изменению гражданства

23 апреля, 2019, 14:11

Украинский боксер Александр Усик заявил, что ему неоднократно поступали предложения по изменению гражданства

Об этом сообщает vringe.com .

По словам чемпиона мира по боксу в тяжелом весе (до 90,7 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) Александра Усика, ему неоднократно поступали предложения по изменению гражданства, но он даже не рассматривает вариант с отъездом из Украины.

"Я даже не рассматриваю вариант отъездом из Украины, хотя предложений было немало. Мне говорили: мы тебе даем деньги, мы тебе даем жилье, ты ни в чем не будешь нуждаться, твои дети будут ходить в школу, только просто боксируй нас", - рассказал Усик.