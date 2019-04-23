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Усик рассказал о предложениях по изменению гражданства


фото: K2 Promotions
Украинский боксер Александр Усик заявил, что ему неоднократно поступали предложения по изменению гражданства

Об этом сообщает vringe.com .

По словам чемпиона мира по боксу в тяжелом весе (до 90,7 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) Александра Усика, ему неоднократно поступали предложения по изменению гражданства, но он даже не рассматривает вариант с отъездом из Украины.

"Я даже не рассматриваю вариант отъездом из Украины, хотя предложений было немало. Мне говорили: мы тебе даем деньги, мы тебе даем жилье, ты ни в чем не будешь нуждаться, твои дети будут ходить в школу, только просто боксируй нас", - рассказал Усик.

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