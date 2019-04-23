УПЛ: "Ворскла" в феерическом матче вырвала ничью с "Десной". Другие результаты

23 апреля, 2019, 21:20

Сегодня в 25-м туре чемпионата Украины по футболу сыграли три поединка

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 25-м туре чемпионата Украины в Полтаве "Ворскла" сыграла в результативную ничью с "Десной", уступая после первого тайма со счетом 0:3. В Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского "Олимпик" одолел "Арсенал" (2: 0), а во Львове "Карпаты" сыграли в сухую вничью с "Черноморцем" (0: 0).

Чемпионат Украины

25-й тур

23 апреля

"Олимпик" - "Арсенал" 2: 0

Голы: Гай, пен, 37, Дегтярев, 44

"Карпаты" - "Черноморец" 0: 0

"Ворскла" - "Десна" 3: 3

Голы: Сергийчук, 2, 44, Хльобас, 14 - Габелок, 52, Шарпар, пен., 62, Карека, 71

Центральный матч 25-го тура между "Шахтером" и "Динамо" состоится 24 апреля в Киеве. Перед этой игрой дончане занимают первое место и опережают киевлян на 7 очков.

24 апреля

17:00 - "Александрия" - "Мариуполь", "Футбол 1"

17:00 - "Заря" - "Львов", "2 + 2"

18:30 - "Динамо" - "Шахтер", "2 + 2"