УПЛ: "Ворскла" в феерическом матче вырвала ничью с "Десной". Другие результаты
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 25-м туре чемпионата Украины в Полтаве "Ворскла" сыграла в результативную ничью с "Десной", уступая после первого тайма со счетом 0:3. В Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского "Олимпик" одолел "Арсенал" (2: 0), а во Львове "Карпаты" сыграли в сухую вничью с "Черноморцем" (0: 0).
Чемпионат Украины
25-й тур
23 апреля
"Олимпик" - "Арсенал" 2: 0
Голы: Гай, пен, 37, Дегтярев, 44
"Карпаты" - "Черноморец" 0: 0
"Ворскла" - "Десна" 3: 3
Голы: Сергийчук, 2, 44, Хльобас, 14 - Габелок, 52, Шарпар, пен., 62, Карека, 71
Центральный матч 25-го тура между "Шахтером" и "Динамо" состоится 24 апреля в Киеве. Перед этой игрой дончане занимают первое место и опережают киевлян на 7 очков.
24 апреля
17:00 - "Александрия" - "Мариуполь", "Футбол 1"
17:00 - "Заря" - "Львов", "2 + 2"
18:30 - "Динамо" - "Шахтер", "2 + 2"
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