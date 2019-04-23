Украина вернула Франции украденную год назад картину, которая стоит $1,5 млн

23 апреля, 2019, 17:02

Франции вернут украденную в 2018 году картину художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель", которую изъяли украинские полицейские 15 апреля в Киеве у одного из подозреваемых в убийстве столичного ювелира Сергея Киселева

Об этом передает Еспресо.TV

Картину передал министр внутренних дел Арсен Аваков после Франции в Украине Изабель Дюмон.

Соответствующую картину художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" полицейские изъяли 15 апреля в Киеве у одного из подозреваемых в убийстве столичного ювелира Сергея Киселева. Ее похитили в 2018 из музея в г. Нанси и она будет возвращена Франции.

Напомним, что 13 апреля полиция раскрыла совершенное в начале марта в Киеве убийство ювелира Сергея Киселева и задержала 3 подозреваемых в совершении этого преступления, изъяв при обысках у них арсенал оружия, боеприпасов, а также произведения искусства.

Среди изъятых у одного из подозреваемых вещей обнаружили несколько картин. Одна из них похожа на картину, которая в прошлом году была похищена во Франции из музея в городе Нанси. Это картина 1915 художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель". Ее стоимость составляет $1,5 млн. Пока неизвестно, является ли она оригиналом, будет назначена искусствоведческая экспертиза".